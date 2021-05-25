BIST 1.426
DOLAR 8,44
EURO 10,35
ALTIN 510,60
HABER /  POLİTİKA

Yeni dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi! HDP ve DBP milletvekillerine ait...

Anadolu Ajansı

HDP ve DBP milletvekillerine ait üç dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Abone ol

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlandı.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül ile DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'e ait dosyalar, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Sadece sürüngenlerde görülen sarı mantar Hindistan'da bir insanda tespit edildi
Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker serbest kaldı! Kutlu Adalı cinayeti soruldu
Nişanlısını boğazını keserek öldüren Zehra'nın cezası belli oldu
Ali Babacan, Sedat Peker üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendi! 'Sorumlusu sizsiniz'
Galatasaray'da İbrahim Özdemir başkanlığa adaylığını açıkladı
Hibe desteği için başvuru yapan Egeli esnaftan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Kırıkkale'de tartışmanın sonu kanlı bitti! 16 yaşındaki gençten acı haber
Tokkal ailesinin katili Mehmet Şerif Boğa'nın cezası belli oldu
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a ölçüsüz Sedat Peker tepkisi para için satmayacakları hiçbir şey yok
Doğurduğu bebeği öldürüp evde sakladı! Konya'da tarım işçisi kadına gözaltı
Yorumlar