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Karaman'da aracında yarı çıplak bulunan kişi: Hava sıcaktı ondan pantolonumu çıkardım

KARAMAN'da iç çamaşırıyla inşaatta gezdiği iddia edilen C.M. (75), kuma saplanan otomobilde bulundu. Pantolonu giydirilip ambulansla hastaneye kaldırılan C.M. polise ''Hava sıcaktı. Ondan pantolonumu çıkardım'' dedi.

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Çeltek Mahallesi 502 Sokak’ta oturan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, bir kişinin yarı çıplak halde gezdiği ihbarında bulundu. Bunun üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, inşaatın 50 metre ilerisinde kuma saplanmış otomobilde C.M.'yi yarı çıplak halde buldu.

C.M., polise, ''Hava sıcaktı. Ondan pantolonumu çıkardım'' dedi. Polis, C.M.'nin bitkin halde olması üzerine ambulans çağırdı.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, pantolonu giydirildikten sonra C.M.’yi hastaneye götürdü.

Tedavisinin ardından taburcu olan C.M., evine gönderildi. 

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