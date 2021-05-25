ÖSYM duyurdu! 2021-ALES/1 sınav sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda 2021-ALES/1 sınav sonuçlarının açıklandığı bildirildi.

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ÖSYM Başkanlığı "2 Mayıs 2021 tarihinde uygulanan 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2021- ALES/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar sınav sonuçlarına 25 Mayıs 2021 tarihinde ÖSYM'nin internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir" açıklamasını yaptı.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün "Değerli ALES adaylarımız, 2 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-ALES/1 sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum. #2021ALES" ifadelerini kullandı.



