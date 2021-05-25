BIST 1.426
DOLAR 8,44
EURO 10,35
ALTIN 510,60
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

ÖSYM duyurdu! 2021-ALES/1 sınav sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda 2021-ALES/1 sınav sonuçlarının açıklandığı bildirildi.

Abone ol

ÖSYM Başkanlığı "2 Mayıs 2021 tarihinde uygulanan 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2021- ALES/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar sınav sonuçlarına 25 Mayıs 2021 tarihinde ÖSYM'nin internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir" açıklamasını yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün "Değerli ALES adaylarımız, 2 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-ALES/1 sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum. #2021ALES" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
TOKİ, 32 ilde 278 arsayı açık artırmayla satacak yüzde 25 peşinat 60 ay vade imkanı
Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'dan Sedat Peker hakkında suç duyurusu
Isparta'da yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
Dünya genelinde 1,7 milyar dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı! Türkiye'de 9. sırada
Yeni dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi! HDP ve DBP milletvekillerine ait...
Sadece sürüngenlerde görülen sarı mantar Hindistan'da bir insanda tespit edildi
Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker serbest kaldı! Kutlu Adalı cinayeti soruldu
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile görüştü
Nişanlısını boğazını keserek öldüren Zehra'nın cezası belli oldu
Ali Babacan, Sedat Peker üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendi! 'Sorumlusu sizsiniz'
Yorumlar