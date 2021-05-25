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Antalya'da her taşın altına bakılıyor! Ukraynalı Yana, telefonunun en son sinyal verdiği bölgede aranıyor

ANTALYA’ya bu ay başında tatil için gelen, annesine Geyiksivrisi zirvesinde olduğuna dair mesaj attıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Ukraynalı Yana Kryvosheia'yı (42) arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalar, Kryvosheia'nın cep telefonunun en son sinyal verdiği bölgede yoğunlaştırıldı.

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Ukrayna'dan 1 Mayıs'ta Antalya'ya gelen Yana Kryvosheia, Konyaaltı ilçesindeki Geyikbayırı bölgesinde kamp yapmaya gitti. Burada daha sonra Geyiksivrisi zirvesine çıkan Yana Kryvosheia, cep telefonuyla aradığı annesine ulaşamayınca, mesaj gönderdi. Zirvede bulunduğunu ve manzaranın çok güzel olduğunu söyleyen Yana Kryvosheia'dan bir daha haber alınamadı.

10 Mayıs'ta ülkesine dönmesi beklenen Yana Kryvosheia'nın ailesinin ihbarı üzerine, arama çalışması başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından 13 gündür devam ettirilen arama çalışmaları, Kryvosheia'nın cep telefonunun en son sinyal verdiği bölgede yoğunlaştırıldı.

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