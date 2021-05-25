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Süleyman Soylu konuk oldu Habertürk rakiplerini katladı: Reytinglerde fark attı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuk olduğu Habertürk'teki Açık ve Net programı reytinglerde rakiplerine fark attı.

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Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker'in iddiaları konuşulurken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün akşam Habertürk canlı yayınında Kübra Par'ın moderatörlüğünde gazeteciler Merdan Yanardağ, İsmail Saymaz, Veysi Ateş ve Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin ekran başına kilitlendiği program reytinglerde Halk TV, CNN Türk, NTV, Tele 1 ve KRT TV'ye fark attı. 21.00 ile 01.30 saatleri arasında Soylu'nun konuk olduğu program 283,6 reyting alarak rakip kanalları katladı.

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