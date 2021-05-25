Maraşlı Çukur Masumiyet Kağıt Ev Survivor hüsrana uğradı! Reytingde zirve bakın kimin

Koçovalılar’ın elinden son anda kurtulmayı başaran Amca, vuracağı büyük darbe için doğru zamanı beklerken; bütün yetkiyi Şahram adında gizemli bir adama verdi. Yamaç, Çukur’u beladan uzak tutmak için her şeyi kökünden değiştirecek bir yol bulduğu Çukur reytinglerde zirveyi rakibine kaptırdı.