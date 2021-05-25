Çocuklar koronavirüs mutasyonlarının anahtar taşıyıcıları olabilir

ABD'li bilim insanları, 12 yaşından küçük çocukların yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere ve California'daki mutasyonlarına benzer yeni varyantların toplumdaki bulaş oranında önemli bir rol oynadığını ortaya koydu. Dokuz çocuk hastanesindeki 2 bini aşkın genç ve çocuğu değerlendiren uzmanlar, mutasyonların büyük bir bölümünün aşılamaya uygun olmayan 12 yaş altındaki çocuklarda tespit edildiğini söyledi.

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ABD'de Los Angeles Çocuk Hastanesi tarafından yapılan yeni bir araştırmada 12 yaşından küçük çocukların yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere ve California'daki mutasyonlarına benzer daha bulaşıcı koronavirüs varyantlarının önemli taşıyıcıları olabileceği aktarıldı.

Araştırmacılar, yapılan çalışma kapsamında, Mart 2020'den Nisan 2021'e kadar dokuz çocuk hastanesindeki 18 yaşında veya daha genç olan toplam 2 bin 119 Kovid-19 hastasını koronavirüsün endişe veren mutasyonları için test etti.

Çalışmanın başyazarı Jennifer Dien Bard, "18 yaş ve altındaki çocuk ve gençlerde bu önemli mutasyonların 560'ını tespit ettik. Bu kişilerin yüzde 75'ini şu anda Kovid-19 aşıları için uygun olmayan 12 yaşın altındaki çocuklarda oluşturuyor" dedi.

"Çocuklar sürekli olarak takip edilmeli" Bilim insanları, sonuçların ABD'deki çeşitli coğrafyalarda ve sosyo-ekonomik popülasyonlarda çocuk hastalarda endişe varyantlarının ortaya çıkışına 'açık kanıt' sunduğunu söyledi. 12 yaş altındaki grubu, pandemiyi sona erdirmenin anahtarı olarak tanımlayan uzmanlar, çocukların sürekli olarak takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

"Çocuklarda bulaşıcılık dönemi uzun sürüyor"

Los Angeles Çocuk Hastanesi araştırmacıları, çocuk ve gençlerin ilk Kovid-19 semptomlarını gösterdikten yaklaşık 10 gün sonra bulaşıcı olduğunu belirtti.

Dien Bard, "Hastaların bu kadar uzun süre aktif semptomlara ve aktif enfeksiyonlara sahip olmaya devam etmesi önemli" derken; yeni tip koronavirüsün ayda bir veya iki kez mutasyona uğradığını, bu nedenle uzun bir enfeksiyon döneminin daha daha fazla mutasyon hakkında endişeleri artırdığını açıkladı.