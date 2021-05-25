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Iğdır'da bir sürücü çarptığı motosikletli yerde kıvranırken aracının tamponuyla ilgilendi

Demirören Haber Ajansı

IĞDIR'da cipin çarptığı üç tekerlekli motosikletin sürücüsü Asim Karaduman (35) yaralandı. Karaduman, yerde acı içerisinde ambulans beklerken cip sürücüsünün aracının kırılan tamponuyla ilgilendiği görüldü.

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IĞDIR'ın Bağlık Mahallesi Seçkin Sokak'ta Servet S. yönetimindeki 06 CHB 739 cip, işe giden su tesisatçısı evli ve 1 çocuk babası Asim Karaduman'ın (35) kullandığı 76 AAC 555 plakalı üç tekerlekli motosiklete çarptı.

Karaduman, kazada yaralanırken çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Asim Karaduman, yerde acı içinde ambulansın gelmesini beklerken bu sırada cipin sürücüsü Servet S. ise kırılan tamponu ile uğraştı.

Asim Karaduman, gelen ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alınırken polis ekipleri de kazayla ilgili tutanak tuttu.

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