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HSK üyeleri belli oldu 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Hakimler Savcılar Kuruluna (HSK) atanacak 7 üyeyi belirledi. Ergün Şahin, Bilal Temel, Hamit Kocabey, Aysel Demirel, Sinan Esen, Cumhur Şahin ve Ömür Topaç, HSK'nin yeni üyeleri seçildi. Ayrıca HSK Birinci Dairesi tarafından yayınlanan 2021 Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi ile 3 bin 70 hakim ve savcının görev yerleri değişti.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda Hakimler Savcılar Kurulunda (HSK) boşalacak 7 üyelik için seçim yapıldı. HSK üyeliği seçiminin gizli yapılan birinci tur oylamasına 471 milletvekili katıldı. Milletvekillerinin kabinlere girerek oy kullanmaları ile Tasnif Komisyonunun oy pusulası sayımı işlemleri yaklaşık 2 saat sürdü.

Birinci tur oylamada Anayasa'da öngörülen üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğunun (400) üzerinde oy alan Ergün Şahin, Ömür Topaç, Sinan Esen, Aysel Demirel, Cumhur Şahin, Bilal Temel ve Hamit Kocabey, HSK'nin yeni üyeleri olarak seçildi.

3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti

Öte yandan; Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, 3 bin 70 hakim ve savcıyı kapsayan Adli ve İdari Yargı 2021 yılı Ana Kararnamesi'ni tamamladı.

HSK'nin internet sitesinden yayımlanan kararnameye göre; adli yargıda 2 bin 582, idari yargıda ise 488 olmak üzere toplam 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Kararnameyle Zonguldak, Denizli, Sakarya, Giresun, Aydın, Çanakkale, Diyarbakır, Afyon, Trabzon, Edirne, Erzurum, Amasya, Elazığ, Kilis, Nevşehir, Erzincan, Çankırı, Kırklareli, Kütahya, Burdur, Kastamonu, Ağrı, Bayburt, Iğdır, Hakkari ve Tunceli olmak üzere 26 ile yeni başsavcı atandı.

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