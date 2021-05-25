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Kremlin'den açıklama! Putin ile Biden 16 Haziran'da Cenevre'de buluşuyor

RUSYA Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Biden'ın 16 Haziran'da Cenevre'de bir araya geleceği açıklandı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir PUtin ile ABD Başkanı Joe Biden'ın yüzyüze görüşeceği ilk tarih belli oldu. Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden, 16 Haziran’da Cenevre’de bir araya geleceği bildirildi.

Associated Press'in (AP) konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, Beyaz Saray ve Kremlin, Biden-Putin zirvesini gelecek ay Cenevre'de yapmayı planladığını bildirmişti.

Dün 15-16 Haziran'da görüşecekleri açıklanmıştı
Öte yandan zirve için 15-16 Haziran tarihlerinin değerlendirildiği ve plana iki ülkenin ulusal güvenlik danışmanları arasında bu hafta içinde Cenevre'de yapılan görüşmelerde son halinin verileceği kaydedilmişti.

Biden, Putin ile 13 Nisan'da iki ülke ilişkilerinin gerilmesinin ardından yaptığı telefon görüşmesinde 3. bir ülkede bir zirve teklifi yapmıştı. Bunun ardından Beyaz Saray ve Kremlin ekipleri zirvenin detayları için görüşmelere başlamıştı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, bugün yaptıkları görüşme sonrası yayımladıkları ortak açıklamada, bu görüşmenin zirve açısından önemli olduğunu ancak zirvenin yeri ve zamanının ilerleyen zamanda duyurulacağını bildirmişti. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de bugünkü basın toplantısında, Biden-Putin zirvesinin tarihi ve yerine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmamıştı.

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