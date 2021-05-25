Joachim Löw'den Fenerbahçe'ye flaş yanıt

Teknik direktör konusu henüz çözüme kavuşmayan Fenerbahçe'ye Joachim Löw'den yanıt verdi. EURO 2020'den sonra Almanya Milli Takımı'ndan ayrılacak Joachim Löw, Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi reddetti.

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Fenerbahçe'de yeni sezonda takımın başında kimin olacağı belirsizliğini koruyor.

Sezonu Emre Belözoğlu ile tamamlayan ancak yeni sezonda genç teknik adamın göreve devam edip etmeyeceğine henüz karar vermeyen sarı-lacivertli takıma Almanya Milli Takımı'ndan EURO 2020 sonrası ayrılacak olan Joachim Löw'den yanıt geldi.

Haber Global'in haberine göre; Fenerbahçe'nin Joachim Löw'e teklifte bulunduğunu ancak bu teklifin deneyimli teknik adam tarafından reddedildiği kaydedildi. Löw'ün gerekçe olarak ise EURO 2020 sonrasında bir süre dinlenmek istemesini sunduğu belirtildi.

Yönetimin yeni sezonda yabancı bir teknik direktörle çalışmak istediği, Emre Belözoğlu'nun ise yoluna teknik direktör olarak devam etmek istediği belirtilirken; Başkan Ali Koç'un Emre Belözoğlu ile yapacağı görüşmenin ardından konunun netlik kazanacağı ifade edildi.