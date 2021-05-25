Türkiye 25 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 223 bin 104 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 9 bin 375 kişinin testi pozitif çıktı, 175 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 5 milyon 203 bin 385, can kaybı 46 bin 621 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 25 Mayıs 2021 Salı günü verilerine göre; son 24 saatte 223 bin 104 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 9 bin 375 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 693 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 175 kişi hayatını kaybetti, 11 bin 192 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 5 milyon 45 bin 508'e çıktı.

Toplam test sayısı 52 milyon 817 bin 437'ye ulaşırken; vaka sayısı 5 milyon 203 bin 385, vefat sayısı 46 bin 621, ağır hasta sayısı 1667 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3.1, yatak doluluk oranı yüzde 49.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61.9, ventilatör doluluk oranı yüzde 29.9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak gerçekleşti.