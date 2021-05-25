BIST 1.400
DOLAR 8,48
EURO 10,38
ALTIN 515,96
HABER /  SAĞLIK

BioNTech aşısının ASM'lerde yapılabilmesi için çalışma başlatıldı

Sağlık Bakanlığınca uygun saklama koşullarının sağlanabileceği kriterleri taşıyan Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı BioNTech'in de yapılabilmesi için çalışma başlatıldı.

Abone ol

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede 'acil kullanım' onayı alan Sinovac ve BioNTech aşıları ile toplumsal bağışıklama sürecini yürüten Sağlık Bakanlığı, aşı teminine paralel olarak daha kısa sürede toplumu aşılayabilmek amacıyla harekete geçti.

Daha önce (-80) derecede saklanması gerektiği belirtilen BioNTech aşısına ilişkin Avrupa İlaç Ajansının (EMA) 'BioNTech aşılarını saklama koşullarında değişiklik olduğunu ve aşı dolaplarında 2-8 derece arasında 5 gün yerine bir ay saklanabileceğini' açıklamasının ardından aşılamada izlenen yol haritası Sağlık Bakanlığınca yeniden değerlendirmeye alındı.

Aşılama konusunda sağlık altyapısı güçlü olan Türkiye'de bakanlık tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında BioNTech aşıları da Sinovac gibi aile sağlığı merkezlerinde hekimlerin gözetiminde yapılabilecek.

Bakanlık tarafından belirlenen kriterleri taşıyan büyük ASM'lerde ülke genelinde BioNTech aşılarının da yapılmasıyla toplumsal bağışıklamada hedeflenen yüzde 70 oranı çok daha kısa sürede tamamlanabilecek.

Değerlendirmenin olumlu sonuçlanması halinde aşılama eş zamanlı olarak ülke genelinde başlatılacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Şentop ile görüştü
İsrail yanlışlıkla kendi İHA'sını düşürdü
Çocuklar koronavirüs mutasyonlarının anahtar taşıyıcıları olabilir
Eskişehir'deki aile katliamı davasında karar çıktı
Iğdır'da bir sürücü çarptığı motosikletli yerde kıvranırken aracının tamponuyla ilgilendi
Konut yatırımında en kısa amortisman süresi Ankara ve Şanlıurfa'da
HSK üyeleri belli oldu 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti
Bruno Peres ve Gervinho Trabzon için imzaya geliyor
ABD'de durum korkunç! Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 590 bin 697'ye yükseldi
İzmir'de 'Ayrancılar mini Kolombiya'ya baskın! Ele geçirilenler şok etti
Yorumlar