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Yalova Çınarcık sahilini kaplayan deniz salyası rüzgarla dağıldı

Demirören Haber Ajansı

YALOVA'nın Çınarcık sahilinde balıkların telef olmasına yol açan ve su yüzeyini kaplayan deniz salyası rüzgarın etkisiyle dağıldı.

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Marmara Denizi'nde şubat aylarında görülmeye başlanan ve yaklaşık 3 aydır etkili olan deniz salyası, Yalova'nın Çınarcık ilçesinin sahil kesimini de kapladı. Deniz salyası, yat limanındaki teknelerin etrafını çevrelerken bazı balıkların salya nedeniyle öldüğü görüldü.

Bölgede yaşayanları tedirgin eden deniz salyası, akşamdan itibaren etkili olmaya başlayan poyrazla dağıldı. Salyanın dağılması balıkçıları da sevindirdi.

Yıllardır Çınarcık'ta yaşamasına rağmen deniz salyasının ilk kez bu kadar etkili olduğunu gördüğünü belirten Ramazan Uğurlu, "Daha önce böyle bir şey görmedik. 1 haftadır esen poyraz buradaki deniz salyasını dağıttı. İnşallah böyle devam eder de yazlıkçılar gelir. Denize giremedikleri için yazlıkçılar gelemiyor. Balık da yok. Limanda balık kalmadı. Deniz salyası dağılırsa hiçbir şey kalmayacak. Her şey normale dönecek" dedi.

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