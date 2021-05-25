Bakan Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin 15-21 Mayıs arasındaki illere göre her 100 bin kişide görülen vaka artış tablosunu paylaştı. Buna göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide, İstanbul'da 123,88, Ankara'da 123,02, İzmir'de ise 75,75 oldu.

Abone ol

Sağlık Bakanlığı, 15-21 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Erzincan, İstanbul, Karabük, Ağrı ve Karaman oldu.

"covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılan tabloya göre; 15-21 Mayıs 2021 tarihleri arasında illere göre haftalık vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 123,88, Ankara'da 123,02, İzmir'de 72,75. Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Erzincan, İstanbul, Karabük, Ağrı ve Karaman oldu. Bu kapsamda, 100 bin kişideki vaka sayısı Erzincan'da 92,56, İstanbul'da 123,88, Karabük'te 73,48, Ağrı'da 122,52 ve Karaman'da 72,57 oldu.