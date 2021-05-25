Şenol Güneş'ten Caner Erkin yorumu

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 öncesi takımın genel durumu ve rakipler hakkında açıklamalarda bulundu.

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EURO 2020'de ilk hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu belirten Şenol Güneş'in TRT Spor'a yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:

Güneş'in açıklamaları şöyle:

"3 hazırlık maçı oynayacağız. Hücumda sıkıntılarımız var. Yeni gelen oyuncularımızı göreceğiz. 4 oyuncumuz fazla. Yenilerden kimi katacağımıza bakacağız."

"Milli takımda olan tüm oyuncularımızın olumlu davranışı bizi mutlu eder. Ülkemizde şampiyon olan takım Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor'a Avrupa'da başarılar diliyorum."

"Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası çok önemli"

"Futbola biraz farklı açıdan bakalım. Yabancı oyuncuları aldık. Bizimkiler sığmadı, yurt dışına çıktı. Biz şampiyon yapsın diye oyuncu transfer ediyoruz. Uluslararası alanda futbolcuları olan takımlarla oynuyoruz. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası çok önemli. Yeni oyuncularla şimdiki oyuncuları rekabete sokarsak çok büyük iş olur."

"Lille'i tebrik ederiz. Bize zararı oldu, oyuncularımız geç geldi."

"Biz gruptan çıkmak istiyoruz. Ama oyunumuzla bunu göstermek durumundayız. Hazırlık döneminde hücum anlamında takıma kimi katabiliriz ona çalışıyoruz."

Letonya'yı küçümsedik!

"Letonya maçı oyun olarak artısı eksisi olan bir maç değil. Duran topta sorun yaşadık. 3-3 olduktan sonra hiç tempo yapamadık. Andorra maçında bastık ama netice alamadık. Letonya beklediğimizden daha etkili oldu. Kağıt üzerinde küçümsedik doğru."

"Geçmişten ders alıp bugünü yaşayalım istiyorum"

"Savunmaya çabuk geçmemiz lazım. İtalya bunu çok iyi yapıyor. Bunu kampta göreceğiz. Norveç maçında çok güzel durduk. Hatamız var ama az. Biz üstün bir rakibe karşı oynamadık. Bizim için avantaj. Güçlü takımlara karşı iyi oynayıp başarılı olacağımızı düşündük. Kolay netice aldık. Önemli olan kendi oyunumuzu oynamak, rakibin oyununa göre kendimizi geliştirmek. Bazen istediğimiz şeyler olmuyor. Bu maçlarda Merih, Cengiz yoktu. Şimdi ne verecek? Onlara bakmamız lazım. Kaygılarla yaşıyoruz. Geçmişten ders alıp bugünü yaşayalım istiyorum."

"Caner'i seviyorum ama sadece hücum yönüyle başarılı"

"Bugün ne söylesem boş. Ozan Kabak'ın sakatlığı devam ediyor. Dorukhan'da ezik var. Abdülkadir henüz temposunu bulamadı. Kerem var, Rıdvan yeni geldi. Düşünebileceğin oyuncu var ama randıman vermeyebilir. Caner'i seviyorum ama sadece hücum yönüyle başarılı. Hücum ve savunmaya bakınca Rıdvan'ın daha iyi olacağını düşündüm."

"Aklımda Adem de Serdar da Muhammet Demir de var"

"Serdar, Kenan'dan daha çok gol attı. Okan, Bursaspor'dayken 2 defa gol kralı oldu. Milli takım oyuncusu olmak önemli. Kimi çıkarmam lazım? Burak'ı çıkarmam lazım, Enes'i çıkarmam lazım. Enes son maçlarda iyi oynadı. Gol atmadığı için eleştirildi. Hangisini alırsınız? Aklımda Adem de Serdar da Muhammet Demir de var. Bu takım hepimizin takımı. Bazı kulüpler bize tepki gösterdi oyuncusunu milli takıma almadığımız için. Sonra oyuncu kadroya alınmadı. Burak'la, Enes'le, Kenan'la turnuvayı götürebiliriz."

"Enes'i niye çıkarmadım? Son dönemde oynuyor, gol de attı, takım savunmasında da iyi oynadı. Gol atmadığı için eleştiri alabilir, 23 yaşında. Serdar Dursun 29 yaşında, Adem kaç yaşında? Hangisini alırsınız?"

"Bu takım seviliyor, sahipleniyor"

"Bu takım seviliyor, sahipleniyor. Benim takımın değil, hepimizin takımı. Herkesin sevdiği takım. Kaçınılmaz bir fırsat. Birlik, beraberlik içinde olmalıyız. Bizim için fırsat. Futbol pazarlama tekniği bakımından çok güçlü bir silah. Farklılıklarımız olacak ama biz bir bütünüz. Kulüplerin kavga etmesi onları bitiyoruz. Ortak hayalimizden konuşalım. Bu çocuklar geleceği yazacaklar. Ürettiğiniz oyuncular size döviz getirecek. Ürettiğimiz her şeyin karşılığında birilerine hizmet ediyoruz. Okullar ihmal ediliyor. Şu an yapacağımız şey İtalya, Galler, İsviçre maçlarına hazırlanmak. Herkes söylediğini küfürle, ötekileştirmeyle ifade ediyor. Bu artık geride kaldı. Z kuşağı geldi, özgür. Yaşlıyım ama 3 kuşağı iyi biliyorum."