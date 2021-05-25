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HABER /  POLİTİKA

Ahmet Davutoğlu'nun prensi Taha Ün'ün Sedat Peker ile videosu bomba!

Muhalefet partileri suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına sığınarak hükümete "temiz siyaset" çağrısı yaptı. Muhalefet temsilcilerinin "sabıkalı" işlerini köşesine taşıyan Sabah yazarı Hilal Kaplan, "Peker'in iddiaları üzerinde tepinin ama "temiz siyaset" diye diye ellerinizi yıkama çabanız fena halde sırıtıyor; onu da bilin." dedi.

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Suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla iktidara yüklenen muhalefetin tavrı tartışılıyor. Muhalefet partileri, Birleşik Arap Emirlikleri'nden çektiği videolarla içlerinde siyasilerin de olduğu bazı kişilere suçlamalar yönelten Peker'den medet ummakla eleştiriliyor. 

Muhalefetin temiz siyaset talebini Sabah yazarı Hilal Kaplan, "Temiz siyaset diyerek el yıkama çabanız sırıtıyor" başlıklı köşesinde değerlendirdi. Kaplan, yazısında hükümete tavsiyede bulunan bazı isimlerin geçmişte tartışılan icraatlarını ve söylemlerini paylaştı:

"Susurluk kazası sonrası yürütülen soruşturmalardan 29'unun 27'sinde Akşener'in imzası vardı"

"Misal, Peker'in bahsettiği Uğur Mumcu'nun katli dahil pek çok faili meçhul cinayet, Doğru Yol Partisi ve şimdiki muhaliflerin yere göğe sığdıramadığı Erdal İnönü'nün SHP'si (yani CHP) ile koalisyon döneminde yaşanmıştı. Ya da Mehmet Ağar, Susurluk sonrası istifa ettiğinde ondan boşalan İçişleri Bakanlığı koltuğuna Meral Akşener yerleşmişti.
Hatta Akşener, "Ağabey görevi kardeşine devretti" diyerek bakanlığa adım atmıştı. Susurluk kazası sonrası yürütülen soruşturmalardan 29'unun 27'sinde Akşener'in imzası vardı. O soruşturmalardan hangi sonucu aldı Akşener? Bu yüzden bazılarınca hâlâ "Susurluk sayfasını kapatan" İçişleri Bakanı diye anılır.

Davutoğlu'nun A takımındaki Taha Ün ile Peker arasında su sızmıyordu

Gelelim Davutoğlu'na... Hükümete Peker'in iddiaları üzerinden vurmaya çalışan Davutoğlu'nun A Takımı'ndaki Taha Ün ile Peker'in arasından su sızmıyordu. Hatta "Sedat Abi" diye seslendiği ve "Taha kardeşim" diye yanıt aldığı videolar, düğününü "teşrif ettiği" için ettiği teşekkürler hâlen duruyor. Öyleyse Davutoğlu bu meselede söz almadan evvel en azından kendi ekibine ayna tutup "temiz siyaset" çağrısı yapmalı değil mi? Ayrıca Peker'in bahsettiği mitingler kimin başbakanlığı zamanında gerçekleşti Ahmet Bey? "Hodri Meydan" videoma karşılık olduğu gibi yine havaya bakıp ıslık çalmayı bırakın ve cevap verin.

Buldan'ın kayınbiraderi 90 kilo eroinle yakalandı

En kirlisini sona sakladım! HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın eşi 90'larda PKK'ya finans sağlayan uyuşturucu ticaretinin kilit isimlerindendi. Faili meçhule kurban gittiği için Kandil de bir nevi "diyet" olarak kendisini HDP liderliğine taşıdı. Pervin Hanım'ı eşinin günahlarından ötürü suçlamayalım ama bakın 2008 yılından bir haber: "DTP'li Pervin Buldan'ın kayınbiraderi Nihat Buldan 90 kilo eroinle yakalandı. Polis, Buldan'ın uyuşturucu bağlantısı için gittiği görüşmelerde yengesinin otomobilini kullandığını öne sürdü."
Diyeceğim o ki, istediğiniz kadar Peker'in iddiaları üzerinde tepinin ama "temiz siyaset" diye diye ellerinizi yıkama çabanız fena halde sırıtıyor; onu da bilin."

Taha Ün ile Sedat Peker'den paslaşmalar

Sedat Peker'in suçlamaları sonrası Davutoğlu'nun prensi olarak nitelenen Taha Ün'ün yıllar önce yayınladığı bir video, sosyal medyada yeniden yayıldı. Taha Ün, videoda "Yeniden büyük Türkiye için ben de varım. Sormak istiyorum. Sayın Sedat Peker, Sedat abi sen de var mısın?" diyor. Hemen ardından görüntüye gelen Peker'den "Taha aslan kardeşim mesajını aldım" diye karşılık veriyor. Peker ayrıca Taha Ün'ün 2015 yılındaki düğüne katılmıştı.

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