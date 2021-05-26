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Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde deprem meydana geldi

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Bayburt, Rize, Trabzon ve Gümüşhane'de de hissedildi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Otlukbeli'nde saat 00.37'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,34 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Deprem Bayburt, Rize, Trabzon ve Gümüşhane'de de hissedildi.

"Bir olumsuzluk bulunmuyor"

Erzincan Valisi Mehmet Makas, AA muhabirine, Otlukbeli ilçesindeki depremin ardından jandarmanın yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerince bölgede araştırma yapıldığını söyledi.

Bu araştırmaların sürdüğünü anlatan Makas, "Otlukbeli ilçemizde meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yok. Şu ana kadar intikal eden olumsuz bir durum yok. AFAD ekiplerini bölgeye gönderdik, gerekli kontroller devam ediyor." ifadesini kullandı.

Konuyla ilgili Kızılay'dan yapılan açıklamada ise, "Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 4,2 büyüklüğündeki deprem sonrası gelişmeler Kızılay ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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