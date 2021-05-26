BIST 1.400
DOLAR 8,43
EURO 10,33
ALTIN 515,59
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Konya Selçuku'da 'kız meselesi' tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı

Konya’da çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak öldürülürken, 1 kişi de yaralandı.

Abone ol

Olay, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Arafat Sokak’ta bulunan bir apartmanın girişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öne sürülen F.Ö., Y.K., Orhan Çumralıgil ve D.K. arasında kız meselesi iddiasıyla tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.Ö., Orhan Çumralıgil'i kalbinden ve karnından; D.K.’yı ise karın kısmından bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalbi duran Orhan Çumralıgil'e apartman içerisinde kalp masajı yaptı. Defalarca kalp masajı yapılarak geri döndürülen Orhan Çumralıgil ve hafif yaralanan D.K. ise Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Orhan Çumralıgil hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi F.Ö. ve olaya karıştığı belirlenen Y.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli’nin Gebze ilçesine kereste fabrikası alev alev yandı
Esed rejiminden bir bakan 10 yıl sonra ilk kez Suudi Arabistan'a gitti
Doğu Perinçek'ten Sedat Peker çıkışı
Türkiye'den Hindistan'a koronavirüsle mücadele için destek
Bakanlık'tan Adnan Oktar haberlerine yalanlama
BB Erzurumspor'dan TFF'ye başvuru: Süper Lig'de küme düşme kaldırılsın
Ahmet Davutoğlu'nun prensi Taha Ün'ün Sedat Peker ile videosu bomba!
Şenol Güneş'ten Caner Erkin yorumu
Türkiye'nin koronavirüse karşı aşılama sürecinde son durum
Bakan Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı!
Yorumlar 1 yorum