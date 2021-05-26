BIST 1.400
DOLAR 8,43
EURO 10,33
ALTIN 515,59
HABER /  DÜNYA
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Esed rejiminden bir bakan 10 yıl sonra ilk kez Suudi Arabistan'a gitti

Beşşar Esed rejiminin Turizm Bakanı Muhammed Rami Rıdvan Martini'nin, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün (UNWTO) toplantısına katılmak üzere Suudi Arabistan'a gittiği bildirildi. Böylece 10 yıl sonra ilk kez bir rejim bakanının bu ülkeye gittiği duyuruldu.

Abone ol

Esed rejiminin ajansı SANA'nın haberine göre, Turizm Bakanı Martini, dün akşam saatlerinde Suudi Arabistan'ın başkent Riyad'a ulaştı.

Martini, Suudi Arabistan Turizm Bakanlığı ve UNWTO'nun daveti üzerine, 26-27 Mayıs tarihlerinde başkentte düzenlenecek toplantıya katılacak.

Böylece Mart 2011'de başlayan iç savaş sürecinde, Esed rejiminden ilk kez bir bakanın resmi sıfatla Suudi Arabistan'a gittiği açıklandı.

Suudi Arabistan, Ağustos 2011'de, Şam'daki büyükelçisini çekerek, Esed rejimi ile diplomatik ilişkileri askıya almıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde deprem meydana geldi
Doğu Perinçek'ten Sedat Peker çıkışı
Trabzonspor anlaşmaya vardığı Gervinho ve Peres'i özel uçakla getirdi
Bakanlık'tan Adnan Oktar haberlerine yalanlama
Ahmet Davutoğlu'nun prensi Taha Ün'ün Sedat Peker ile videosu bomba!
Şenol Güneş'ten Caner Erkin yorumu
Türkiye'nin koronavirüse karşı aşılama sürecinde son durum
Bakan Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı!
Joachim Löw'den Fenerbahçe'ye flaş yanıt
Türkiye 25 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Yorumlar