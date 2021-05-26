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Gezici Araştırma Şirketi Başkanı Murat Gezici'den dikkat çeken Süleyman Soylu açıklaması

Gezici Araştırma Şirketi Başkanı Murat Gezici, "Sayın Süleyman Soylu, siyasi partilerin genel başkanlarından sonra en çok güven duyulan isimlerin başında yer alıyor. Dolayısıyla bu sürecin Soylu üzerinden başlatılması da manidar" dedi.

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Gezici Araştırma Şirketi Başkanı Murat Gezici, bir süreden bu yana Türkiye'nin en çok konuştuğu konu olan Sedat Peker videolarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun üzerinden devam eden sürecin manidar olduğunu belirten Gezici, Bakan Soylu'nun siyasi partilerin genel başkanlarından sonra en çok güven duyulan isim olduğunu söyledi.

"Soylu üzerinden Türkiye'ye yapılmış bir müdahaledir"

Soylu üzerinden Türkiye'ye bir müdahale yapıldığını aktaran Gezici, "Sayın Süleyman Soylu siyasi partilerin genel başkanlarından sonra en çok güven duyulan isimlerin başında yer alıyor. Soylu, Cumhur İttifakı'nın tutkalıdır. Dolayısıyla bu sürecin Soylu üzerinden başlatılması da manidar. Aslında bu Soylu üzerinden Türkiye'ye yapılmış bir müdahaledir" ifadelerini kullandı.

"Özne kesinlikle ben değilim" demişti

Gezici Araştırma Şirketi Başkanı Murat Gezici'nin yaptığı paylaşımın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da konuyla ilgili ne dediği merak edilmeye başlandı. Kısa süre önce TRT'de canlı yayına katılan Bakan Soylu, sürecin öznesinde kendisinin değil Türkiye'nin olduğunu belirterek, "Ülkemiz bir operasyona tabi tutuluyor, hedef Türkiye. Özne kesinlikle ben değilim. Nedeni ise bu hükümetin bir mensubu olmam. Terörle mücadelemiz hız kesmeden devam ediyor. Uyuşturucu ağını çökerttik. Terör örgütüne katılım oranı azaldı" demişti.

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