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POLİTİKA

Süleyman Soylu: Ben Türkiye'de en çok istifası istenen adamlardan bir tanesiyim

Habertürk'te Kübra Par'ın moderatörlüğünde gazeteciler Mehmet Akif Ersoy, Veis Ateş ve Merdan Yanardağ'ın sorularına yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ben Türkiye'de en çok istifası istenen adamlardan bir tanesiyim. Parlamento sistemi içinde en çok gensoru verilen adam benim" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk'te Kübra Par'ın moderatörlüğünde gazeteciler Mehmet Akif Ersoy, Veis Ateş ve Merdan Yanardağ'ın sorularına yanıt verdi.

Bakan Soylu, "Ben Türkiye'de en çok istifası istenen adamlardan bir tanesiyim. Parlamento sistemi içinde en çok gensoru verilen adam benim. Bir deli kuyuya taş atmış. Yarın bu deli çıkar derse ki, 'Ben sadece onu değil, şunu da şunu da' dedikten sonra. 'Ben Süleyman Soylu'ya 5 bin dolar para gönderdim' diyebilir mi? Der. 'Ben 20 yıldır buna yatırım yaptım' diyor. Hayatımın hangi noktasında var? CHP, ben böyle adım atınca, 'Bu yetmez' diyor. Ben savcılığa başvurdum mu? İki ayrı madde var. İddiaların araştırılmasını istiyorum, doğru mu? İddialarda tek ben miyim?" dedi.

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