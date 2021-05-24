Süleyman Soylu: Bu iddialarla muhatap değiliz

Habertürk'te Kübra Par'ın moderatörlüğünde gazeteciler Mehmet Akif Ersoy, Veis Ateş ve Merdan Yanardağ'ın sorularına yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir organize suç şüphelisinin, suçlusunun, yıllarca Türkiye'de herkesin bildiği, tanıdığı, hayatının nereden geldiği belli olan bu ismin iftiraları, iddiaları saçmadır. Bu iddialarla muhatap değiliz, bunu doğru bulmuyoruz" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk'te Kübra Par'ın moderatörlüğünde gazeteciler Mehmet Akif Ersoy, Veis Ateş ve Merdan Yanardağ'ın sorularına yanıt verdi.

Bakan Soylu, "Bir organize suç şüphelisinin, suçlusunun, yıllarca Türkiye'de herkesin bildiği, tanıdığı, hayatının nereden geldiği belli olan bu ismin iftiraları, iddiaları saçmadır. Bu iddialarla muhatap değiliz, bunu doğru bulmuyoruz. Birinci ve ikinci videoda dikkat ederseniz şahsımla alakalı hiçbir şey yok. Hepimiz eski Türkiye'yi biliyoruz. Bir delinin her türlü sapkınlığın içerisinde olan kişinin söylediği ipe sapa gelmez sözler olarak görmedim. İstihbaratımızda binlerce elemanımız var. Terör örgütleriyle diğer organize suç çeteleriyle nasıl mücadele ettiğimizi biliyoruz. Bazen en büyük uyuşturucu kaçakçılığını onlar vasıtasıyla öğreniyoruz" dedi.