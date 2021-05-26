Ali Koç Emre Belözoğlu kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu. Sarı-Lacivertliler'de bir süredir teknik direktörlük için Joachim Löw, Maurizio Sarri, Sergiy Rebrov, Lucien Favre ve Zlatko Dalic'in isimleri geçiyordu. Başkan Ali Koç son kararını verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, teknik direktör arayışında son kararını verdi. Sarı-Lacivertliler'de yine hayal kırıklığı ile kapanan bir sezonun ardından Löw, Sarri, Rebrov, Favre, Dalic gibi isimlerin adları teknik direktörlük için geçmişti. Sabah gazetesinin haberine göre; Başkan Ali Koç geçen sezon Erol Bulut'un yerine göreve gelen sportif direktör Emre Belözoğlu'nun 10 maçlık performansını yeterli gördü ve 'Belözoğlu ile yola devam' dedi.

''Ona güvenmeye devam etmeliyiz"

Yeni bir teknik direktörü risk olarak gören Başkan'ın yöneticilerle yaptığı toplantılarda "Takımı yakından tanıyan Emre bu işi rahatlıkla üstlenir. Ona güvenmeye devam etmeliyiz" dediği öğrenildi.

3 yıllık anlaşma

Halen sportif direktörlük görevini yürüten ve önceki gün de Başkan Koç ile gelecek sezonun planlaması için görüşen Belözoğlu ile 3 yıllık anlaşma yapılacak.