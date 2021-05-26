BIST 1.400
DOLAR 8,43
EURO 10,33
ALTIN 515,59
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Sevgilisine ve arkadaşına evinin önünde kurşun yağdırdı

Demirören Haber Ajansı

BURSA’da Adem A. (36), daha önce tartışma yaşadığı Başak A. (47) ile iş arkadaşı Özcan D.'yi evinin önünde tabancayla vurdu. Yaralılar hastanede tedaviye alınırken, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Abone ol

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya gören Adem A. ile Başak A. arasında daha önce bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Akşam saatlerinde, Başak A.’nın yaşadığı evin önüne gelen Adem A. burada beklemeye başladı. Adem A., 16 AFV 417 plakalı otomobiliyle evinin önüne gelen Başak A. ile yanında bulunan iş arkadaşı Özcan D.’ye araçtan indiği sırada tabancayla 6 kez ateş etti. Bacağına kurşun isabet eden Başak A. ile Özcan D. kanlar içinde yere yığılırken, Adem A. otomobiline binerek olay yerinden kaçtı.

'Rahatsız ediyordu'
Silah seslerini duyan mahalle halkı durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken, polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde Başak A., polise verdiği ilk ifadesinde, kendisini sık sık rahatsız eden Adem A.’nın silahlı saldırısına uğradığını belirtti. Tedavi altına alınan Başak A. ile Özcan D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor
Saldırıda kurşun isabet eden bazı araçlarda da maddi hasar meydana geldiği tespit edilirken, polis, olay yerinden kaçan Adem A.’yı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İngiltere'de Covid-19'un yeni türü araştırılıyor! 49 kişide görüldü
31 Mayıs'ta sona eriyor! Japonya'da Kovid-19'a karşı OHAL üç hafta uzatılabilir
Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 ölü, 6 yaralı
Küçük kızının gözü önünde 5 kurşunla vuruldu seni öldürsem iki sene yatar çıkarım
Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi dahil 5 şüpheli 'rüşvet' iddiasıyla gözaltına alındı
İzmir'de 9'uncu kattan düşen kişi hayatını kaybetti
Şişli'de park halindeyken yanan 4 araçta kundaklama şüphesi
Konya Selçuku'da 'kız meselesi' tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Kocaeli’nin Gebze ilçesine kereste fabrikası alev alev yandı
Esed rejiminden bir bakan 10 yıl sonra ilk kez Suudi Arabistan'a gitti
Yorumlar