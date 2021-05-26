BIST 1.400
DOLAR 8,43
EURO 10,33
ALTIN 515,59
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

İzmir'de üniversite öğrencisi moto kurye kazada hayatını kaybetti

İZMİR'de ailesine yardım etmek için çalıştığı ileri sürülen üniversite öğrencisi genç moto kurye siparişe giderken motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda bulunan beton mantar dubaya çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Abone ol

Kaza, gece saatlerinde Kazımdirik Mahallesi 364 Sokak’ta meydana geldi. Ailesine yardım etmek için çiğ köfte dükkanında çalışan ve siparişe gitmekte olduğu ileri sürülen Abdullah Barış Çay (20) kullanmış olduğu 35 APE 503 plakalı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak beton mantar dubaya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce sürüklenirken, Çay kanlar içerisinde kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Çay’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Öte yandan, acı haberi alan talihsiz gencin yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirirken, Çay’ın Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde (ÇOMÜ) okuduğu öğrenildi.

Adrese gelen savcının incelemesinin ardından gencin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Sevgilisine ve arkadaşına evinin önünde kurşun yağdırdı
İngiltere'de Covid-19'un yeni türü araştırılıyor! 49 kişide görüldü
Gezici Araştırma Şirketi Başkanı Murat Gezici'den dikkat çeken Süleyman Soylu açıklaması
Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 ölü, 6 yaralı
İstanbul'da görevi başında kalp krizi geçiren onbaşı şehit oldu
Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi dahil 5 şüpheli 'rüşvet' iddiasıyla gözaltına alındı
İzmir'de 9'uncu kattan düşen kişi hayatını kaybetti
Şişli'de park halindeyken yanan 4 araçta kundaklama şüphesi
Konya Selçuku'da 'kız meselesi' tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Kocaeli’nin Gebze ilçesine kereste fabrikası alev alev yandı
Yorumlar