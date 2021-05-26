Ons altın kritik seviyeyi aştı gram altın coştu

Altın, Fed'den art arda gelen güvercin mesajlar sonrasında ABD Hazine tahvili faizlerinin gerilemesiyle ons altın 1.900 doların üzerine çıkarken gram altın 520 TL'ye doğru ilerliyor.

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Altın fiyatları, Fed politikacılarının enflasyon konuşmaları ve gerileyen tahvil faizi sonrasında 1.900 doların üzerini gördü. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip ederek 520 TL’ye doğru ilerliyor.

Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida, Yahoo Finance ile gerçekleştirdiği röportajda enflasyon sinyallerinin büyük oranda geçici olacağını belirtti. Bu da Fed’den gelen daha önceki güvercin mesajlarla birlikte tahvil faizlerini aşağı yönlü baskıladı.

10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi haftaya yüzde 1,62 seviyesinde başladıktan sonra Fed’in güvercin tutumuyla yüzde 1,57 seviyesine geriledi. Bloomberg Dolar Spot Endeksi ise haftaya 1.119 seviyesinde başladıktan sonra gerileyerek 1.113 dolar seviyesinde bulunuyor.

Ons altın fiyatı

Yılın ilk üç ayını kayıpla kapattıktan sonra Nisan ayında yönü yukarıya çeviren ons altın, Mayıs ayında yaşadığı hızlı yükseliş sonrası 1.900 doların üzerine çıkarak yıl başından bu yana getirilerde ilk defa artıya geçti.

En son Ocak ayı başında bu seviyelerde bulunan ons altın, sonrasında tahvil faizlerindeki yükselişle birlikte 1.700 doların altına kadar gerilemişti.

Gram altın fiyatı

Son 10 günde Dolar/TL ve küresel altın fiyatlarında yaşanan yükselişle birlikte 500 TL’nin üzerine tırmanan gram altın, haftaya 510 TL sınırında başladıktan sonra çarşamba günü 517 TL’ye kadar tırmandı.

Dolar/TL’nin 8,50 seviyesinin üzerine çıktığı ve küresel altın fiyatlarının 1.950 dolar olduğu 6 Kasım’da 534 TL’ye ulaşarak tüm zamanların zirvesini gören gram altın, sonrasında dolar/TL ve altın fiyatlarındaki gerilemeyle Şubat ayında 400 TL’nin altını test etmişti.