Khabib Nurmagomedov 100 milyon doları reddetti: Anneme verdiğim sözü tutarım

Kariyerine nokta koyduğunu açıklayan Khabib Nurmagomedov'un, ABD'li eski boksör Mayweather ile maç yapması için teklif edilen 100 milyon doları reddettiği ortaya çıktı.

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Kariyerini resmen sonlandıran Rus karma dövüş sanatçısı ve eski UFC hafif şampiyonu Khabib Nurmagomedov’un, 100 milyon dolar karşılığında ABD’li eski boksör Floyd Mayweather ile dövüşmeyi reddettiği öğrenildi.

Konuyla ilgili Khabib Nurmagomedov’un menajeri Ali Abdülaziz, konuştu. Ali Abdülaziz, “Habib, kariyerini sonlandırdıktan sonra, Floyd Mayweather ile dövüşmesi için 100 milyon dolar teklif aldı. 100 milyon dolar. Floyd’a sorabilirsiniz, istediğiniz herkese sorabilirsiniz.” dedi.

"Anneme verdiğim sözü tutarım"

Menajer, “Ama Khabib, ‘Hayır, ben ayrıldım, anneme ayrıldığımı söyledim, anneme verdiğim sözü tutarım. Eğer annem tekrar dövüşmeme izin verirse belki bunu yaparım ama hemen şu anda dövüşmememi söylüyor' dedi." ifadelerini kullandı.

Ali Abdülaziz, "Habib Müslüman bir kültürden geliyor, biz annelerimize derin saygı duyuyoruz, annenin izni olmadan cennete giremeyeceğiz.” diye ekledi.