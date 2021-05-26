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Lille'i zafere taşıyan Burak Yılmaz'ın hocası Galtier'den sürpriz karar

Fransa'da Lille'i şampiyon yapan Teknik Direktör Christophe Galtier, takımdan ayrıldığını açıkladı.

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Fransa Ligue 1'de Lille ile şampiyonluğa ulaşan teknik direktör Christophe Galtier takımdan ayrılıyor.

L'Equipe'e konuşan Galtier, ayrılık kararını "Lille'den ayrılma zamanı geldi, Bu doğru an, başkanla konuştum ve kulüpten ayrıldığımı söyledim. Buradaki süremi doldurdum. Gelecek sezonun kadrosunun kalitesi veya kulübün ekonomik durumu ayrılışımla bağlantılı değil. Kendimle bağlantılı." ifadeleriyle duyurdu.

Ligue 1'de yılın teknik direktörü seçilen 54 yaşındaki çalıştırıcının adı Nice ve Napoli ile anılırken Galtier geleceği hakkında, "Lyon, Nice ve Napoli'nin bir ilgisi var, 3 kulüpten birini düşünüyorum. Lyon değerli bir kulüp, Şampiyonlar Ligi'ne gidememiş olmaları da önemli değil." şeklinde konuştu.

Bu sezon Paris Saint-Germain'in önünde şampiyonluğa ulaşan Lille, 38 haftada 24 galibiyet 11 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Aralık 2017'de takımın başına geçen Galtier, göreve geldiği gün Lille 18. sıradaydı. Lille'i ligde tutmayı başaran Fransız teknik adam 2021'de takımını Ligue 1 şampiyonluğuna taşıdı.

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