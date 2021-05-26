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Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istediği Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu.

Bundesliga 2'de Darmstadt 98 formasıyla gol kralı olan hatta adı Fenerbahçe ve Beşiktaş'la anılan Serdar Dursun, Union Berlin ile anlaştı.

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Bundesliga 2'ye damga vuran ve ligi gol kralı olarak tamamlayan Serdar Dursun'un yeni takımı belli olmak üzere. Darmstadt 98 formasıyla 27 golle krallık koltuğuna oturan Serdar Dursun, transferin gözdesi halindeydi.

Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş olmak üzere birçok Süper Lig ekibiyle anılan Serdar'ın yeni takımı belli olmak üzere. Bild'in haberine göre 29 yaşındaki forvet Union Berlin ile anlaşmaya vardı.

Haberde, Serdar Dursun'un Berlin ekibiyle 2 yıllık sözleşme yapacağının detayı da verildi. 

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