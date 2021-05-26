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Fenerbahçe'den Aboubakar bombası! İki taraf masaya oturdu

Fenerbahçe, Beşiktaş’la sözleşme uzatmayan Vincent Aboubakar’la geçtiğimiz günlerde masaya oturdu.

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Yeni sezonda Süper Lig’de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç, “Gelecek sezon için takımın yüzde 70’i hazır. Eksik yerleri de en kısa sürede tamamlayacağız” demişti. Bu doğrultuda transfer çalışmalarına hız veren Sarı-Lacivertliler, geride bıraktığımız sezonda beklediği verimi alamadığı forvet mevkii için düğmeye resmen bastı.

Görüşme gerçekleşti
Fanatik'in verdiği habere göre; Kanarya, Süper Lig’i şampiyon tamamlayan Beşiktaş’la sözleşmesi sona eren Vincent Aboubakar ve menajeriyle geçtiğimiz günlerde görüştü. Eğer geçen sezon Kara Kartal’la 1 maç daha oynasaydı kontratı otomatik olarak uzayacak Aboubakar için şartların sonuna kadar zorlanacağı öğrenildi. 

3 yıllık sözleşme
Fenerbahçe’yle yapılan pazarlıklarda henüz net rakamlar üzerinden bir konuşma yapılmadığı ancak 29 yaşındaki forvetle anlaşılması durumunda 3 yıllık bir sözleşmenin yapılacağı gelen haberler arasında yer alıyor.  Aboubakar’la, Avrupa’dan da bazı takımların ilgilendiği iddia ediliyor.

Sakatlığı nedeniyle Siyah-Beyazlılar’ın son maçlarında görev yapamayan Nijeryalı oyuncunun kulübünden uzatma için 3.5 milyon Euro istediği konuşulmuştu. Eğer geçen sezon Kara Kartal’la 1 maç daha oynasaydı kontratı otomatik olarak uzayacak Aboubakar için şartların sonuna kadar zorlanacağı öğrenildi. 

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