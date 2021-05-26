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Olay yeri Muğla! 3 çocuğa cinsel istismardan tutuklanan polise 25 yıl 10 ay ceza

İhlas Haber Ajansı

 MUĞLA’nın Milas ilçesinde, 2018 yılında 3 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan ve Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılaması süren polis memuru C.H.’ye 25 yıl 10 ay hapis ve 166 gün para cezası verildi.

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Milas’ta 2018 yılında görev yapan polis memuru C.H.'nin (47) komşularının çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada karar verildi. 3 çocuğa cinsel istismar ve cinsel içerikli görüntü izlettirme suçlarından yargılanan C.H.’ye 25 yıl 10 ay hapis ve 166 gün para cezası verildi.

Edinilen bilgiye göre; 3 kız çocuğu komşuları olan eski öğretmenlerini zaman zaman ziyaret ederek öğretmenlerinin çocuklarıyla oynuyordu. 3 kız çocuğu öğretmenlerinin eşi polis memuru C.H. tarafından cinsel istismara maruz kaldı.

Farklı zamanlarda eylemi gerçekleştiren C.H.’nin çocuk istismarı okulda rehber öğretmenin çocuklara, özel bölgeler ve mahremiyet eğitimi verdiği sırada ortaya çıktı. Öğrencilerin yapılanları anlatmaları sonrası durumu ailelerin öğrenmesi ile C.H. hakkında suç duyurusunda bulunarak şikayetçi olan ailelerin yaklaşık 3 yıllık hukuk mücadelesi sona erdi.

Yaşanan süreçte Milas - Bodrum Havalimanı’nda görevli olan polis memuru C.H. önce farklı bir ilçeye tayin olsa da kısa süre sonra görevinden istifa etti. Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden mahkeme kararını verdi.

Her çocuk için ayrı ayrı cinsel istismar suçundan yargılanan ve ayrıca çocuk pornosu depolamak ve bulundurmak suçundan açılan davadan polis memuru C.H. toplam 25 yıl 10 ay hapis cezası ve ayrıca 166 gün adli para cezasına çarptırıldı.

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