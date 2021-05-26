Kılıçdaroğlu neden 'seçildiğimde' dedi? Dilinin altında ne var? Yeni Şafak yazarı yazdı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun "seçildiğimde" sözleri ile, aynı günlerde en yakın kurmayı Tuncay Özkan'ın "Yüzde yüz kazanır" açıklamasını Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet köşesinde kaleme aldı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sonbaharda erken seçim çağrısını sık yapmaya başladı. Son olarak dünkü grup toplantısında "Er meydanında bekliyorum seni, zaman sandık zamanıdır, milletten korkma. Gel kardeşim, seçimi yap, sandığı koy" diyerek Erdoğan'a çağrıda bulundu.

Kılıçdaroğlu, Youtube yayınında seçimlerle ilgili konuşurken “ben seçildiğimde“ ifadesini kullandı bu da, adaylık sinyali olarak yorumlandı.

İzmir milletvekili ve Başdanışmanı Tuncay Özkan, KRT televizyonunda Kılıçdaroğlu’nun adaylığı ile ilgili “Cumhurbaşkanlığına aday olursa kazanır. Yüzde yüz kazanır. Her şeyin üzerine iddiaya girerim” diye iddialı sözler sarf etti.

Tüm bu gelişmeler planlı bir çalışmanın parçaları mı yoksa tesadüf mü? Kılıçdaroğlu'nun son günlerde merak uyandıran açıklamalarını Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, "Kılıçdaroğlu neden ‘seçildiğimde’ dedi? Gerçekten aday olmak mı istiyor? Dilinin altında ne var?" başlıklı köşesinde böyle değerlendirdi:

Millet ittifakındaki muhtemel adaylara mesaj mı?

"Bu bir taktik mi? Öyle bir niyet olmadığı halde, asıl adayın yıpranmasını önlemek için manevra mı yapıyorlar, hem Kılıçdaroğlu’nun hem de Özkan’ın içini bilmediğimiz için bir şey diyemiyoruz.

Belki de Kemal Bey Ekrem İmamoğlu’na, Meral Akşener’e ve “Aday ben olmalıyım” yarışına giren herkese kızdığı için, “Aday olma hakkı evvel emirde bana ait, size ne oluyor” mesajı vermek istiyordur."