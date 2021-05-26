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Volkswagen çip problemi nedeniyle Meksika'da üretimi durdurdu

Volkswagen, tedarik zincirinde yaşanan problemler nedeniyle Meksika'daki üretimi durdurmak zorunda kaldı.

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Başta ABD ve Japonya'da üretim yapan markalar olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde, otomotiv üretimlerinde yetersiz çip tedariki nedeniyle kesintiler yaşanıyor.

Tedarik sıkıntısından etkilenen birçok şirketten biri olan Alman marka Volkswagen, hedeflenen üretimden 100 bin araç geride kaldığını açıklamıştı.

Meksika'daki üretim durdu 
Volkswagen Amerika, Kuzey Amerika'da bulunan bayilerine uyarı mesajı gönderdi. Tedarik zincirinde yaşanan sorunlar nedeniyle, markanın Meksika'da bulunan tesisinde üretimi durdurma kararı aldığını öğrenildi.

Volkswagen'den yapılan açıklamaya göre, Temmuz ayının ilk haftasına kadar devam edecek kapatma süreci Jetta, Tiguan ve Taos modellerinin üretimini etkileyecek

Taos ile kompakt segmente hızlı bir giriş yapmayı hedefleyen Volkswagen Amerika, 2021 yılı için makyajladığı Tiguan'ı da sonbahar aylarında satışa sunacaktı.

Amerika'da en çok satan Volkswagen modeli olan Tiguan, üretim sıkıntılarından etkilenirse ciddi sorunlar yaşanabilir.

Öte yandan, mart ayında açıklama yapan Volkswagen CEO’su Herbert Diess, grubun 2021’deki açığı telafi edemeyeceğini söylemişti.

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