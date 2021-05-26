BIST 1.415
DOLAR 8,44
EURO 10,34
ALTIN 518,18
SON DAKİKA
Erdoğan : İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız... Haberin devamı. Erdoğan : Binali Yıldırım arkadaşımızın oğlu üzerinden hedefe alınması, asıl niyeti gösteren bir başka işarettir Haberin devamı.
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

İstanbul’un boğaz manzaralı oteldeki görüntü pes dedirtti

CİHANGİR'de koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak yasağa rağmen kafeterya olarak faaliyet gösteren bir otelin teras katına baskın düzenlendi. Maske takmayan, nargile ve sigara kullanan şahıslar ile işletme sahibine, idari para cezası uygulandı.

Abone ol

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle eğlence mekanlarının faaliyetlerine ara verilmişti. Bu kapsamda çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün Cihangir’de bir otelin teras katında çok sayıda kişinin olduğu ve nargile ile sigara kullandıklarını ihbarını aldı.

İç içe maskesiz müzikli eğlence
İhbarı değerlendiren ekipler, otelin teras katında çok sayıda kişinin maske bile takmadan iç içe, yüksek sesli müzikler eşliğinde masalarda oturduğunu gördü.

Polis ekipleri bunun üzerine eğlenceyi sonlandırarak işletmeye ve içeridekilere “Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet” suçundan idari işlem uyguladı.

Sigara ve nargilenin de kullanıldığı görülen mekan yapılan işlemlerin ardından boşaltıldı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Ali Koç'tan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a mektup! Yahudi diyen müftüye tepki gösterdi
Göztepe Emrah Başsan'ı bitiriyor
Yalova'da 'dur' ihtarına uymayan aracın çarptığı polis memuru şehit oldu
Kılıçdaroğlu neden 'seçildiğimde' dedi? Dilinin altında ne var? Yeni Şafak yazarı yazdı
Volkswagen çip problemi nedeniyle Meksika'da üretimi durdurdu
İşte Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nin para ödülleri
Khabib Nurmagomedov 100 milyon doları reddetti: Anneme verdiğim sözü tutarım
Olay yeri Muğla! 3 çocuğa cinsel istismardan tutuklanan polise 25 yıl 10 ay ceza
Fenerbahçe'den Aboubakar bombası! İki taraf masaya oturdu
Lille'i zafere taşıyan Burak Yılmaz'ın hocası Galtier'den sürpriz karar
Yorumlar