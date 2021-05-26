Ali Koç'tan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a mektup! Yahudi diyen müftüye tepki gösterdi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a mektup yazdı ve müftünün sözlerinden duyduğu tepkiyi ve ‘gönül kırıklığını’ bildirdi.

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Diyanet işleri Başkanlığı, geçtiğimiz günlerde cuma vaazında Selanik göçmenleri için Yüzde 90'ı 'Sabetayist' ve isim vermeden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u hedef alan "İstanbul'da Gezi olaylarında otellerinde barındıran kimdi? Gene Yahudilerdi. Şu an bir şirketin bir takımın da başkanı" diyen Düzce Akçakoca ilçe Müftüsü Şaban Soytekinoğlu hakkında soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, bu gelişmeler üzerine Diyanet işleri Başkanı Erbaş'a bir mektup yazdı. AliKoç'un mektubunda şu ifadeler yer alıyor: "Kutsal mekanımız olan camilere bu nefret söylemini taşımak, hem de tamamen yalan yanlış bilgilerle ve iftiralarla bunu yapmak, hem çok üzücü hem de ürkütücü. İnsanlığın barışını savunması gereken bu zor günlerde umut aşılaması ve birleştirmesi beklenen bir din görevlisi nasıl bu kadar sorumsuzca davranabilir? İnanın bir cevap bulamıyorum.

''Nefret söylemine müsade etmeyelim''

Dünyanın çok uzun zamandır karşı karşıya olduğu bir diğer salgın da 'Nefret söylemi' ve ne yazık ki bu salgınla mücadele edebileceğimiz bir aşı da yok. Ancak hep birlikte bu kişilere asla geçit vermeyerek nefret söyleminin olağanlaşmasına müsaade etmeyerek ve tolerans göstermeyerek anlamlı bir yol alabiliriz. Bu her şeyden önce çocuklarımıza karşı sorumluluğumuzdur diye düşünüyorum.

Akçakoca İlçe Müftüsü Şaban Soytekinoğlu, bayram ziyareti için gittiği memleketi Sakarya’nın Karasu ilçesinde Cuma namazı kıldırdı. Müftü Şaban Soytekinoğlu, Cuma vaazında Filistin olayları ve Yahudilere değinmişti. Soytekinoğlu, Selanik göçmenleriyle ilgili olarak “Yüzde 90’ı Selanik göçmeni ve sabetayist. Ne demek sabetayist? Müslümanlığa girmiş gözüken Yahudiler. Aslında Müslüman değil” ifadelerini kullanmıştı. Soytekinoğlu, konuşmasının devamını Gezi olaylarına bağlayarak “İstanbul’da Gezi olaylarında otellerinde barındıran kimdi? Gene Yahudilerdi. Şu an bir şirketin bir takımın da başkanı” diyerek Ali Koç’u ima etmişti. Cami cemaati tarafından kayıt altına alınan Müftü Soytenikoğlu’nun vaazının sosyal medyada yayınlanmasının ardından özellikle Balkan dernekleri ve Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada tepki göstermişti.

''Kırgınlığımı sizinle paylaşmak istedim''

Kul hakkına girmeden, yalan söylemeden, iftiradan sakınarak yaşama sorumluluğuna sahip bir ailenin temsilcisi olarak derinden hissettiğim gönül kırgınlığımı sizinle paylaşmak istedim.