BIST 1.400
DOLAR 8,45
EURO 10,37
ALTIN 516,93
GÜNCEL

Hangi Sedat Peker doğru söylüyor?

Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili ortaya attığı bir iddiayı yine kendisinin çürüttüğü ortaya çıktı. Soylu ile çok eskiye dayalı bir ilişkisi olduğunu iddia eden Peker, daha önce paylaştığı bir videoda Soylu ile hiçbir tanışıklığının olmadığını söylüyor.

Sedat Peker'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili iddialarını yine kendisinin çürüttüğü ortaya çıktı. 

YouTube kanalındaki son videolarında Bakan Soylu ile çok eskiye dayalı bir ilişkisi olduğunu söyleyen Peker, daha önce yayınladığı bir videosunda, "Ben hayatımda Sayın Bakan ile hiç bir araya gelmedim veya özel dostluğu gerektirecek bir şeyimiz olmadı" ifadesini kullanıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Önce kız çocuğuna niyetlendi olmayınca talihsiz adama yöneldi Eminönü'nde korkunç anlar kamerada
Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi
Kabak çorbası nasıl yapılır tam bir besin deposu!
Hiç kimse İçişleri Bakanının boynuna tasma geçiremeyecek!
Davutoğlu'nun prensi Taha Ün'ün Sedat Peker videosu olay
Ekrem İmamoğlu'na protestoda arbede
Meral Akşener’in sözleri mercek altına alınmalıdır!
Devlet Bahçeli: Kimse İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremez
İstanbul'da bu kadarı da pes dedirtti! Rahat tavırları şaşkına çevirdi
Oğlak 24-30 Mayıs haftalık burç yorumu kariyer konuları ön planda!
Yorumlar 8 yorum