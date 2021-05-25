Hangi Sedat Peker doğru söylüyor?

Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili ortaya attığı bir iddiayı yine kendisinin çürüttüğü ortaya çıktı. Soylu ile çok eskiye dayalı bir ilişkisi olduğunu iddia eden Peker, daha önce paylaştığı bir videoda Soylu ile hiçbir tanışıklığının olmadığını söylüyor.

Sedat Peker'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili iddialarını yine kendisinin çürüttüğü ortaya çıktı.

YouTube kanalındaki son videolarında Bakan Soylu ile çok eskiye dayalı bir ilişkisi olduğunu söyleyen Peker, daha önce yayınladığı bir videosunda, "Ben hayatımda Sayın Bakan ile hiç bir araya gelmedim veya özel dostluğu gerektirecek bir şeyimiz olmadı" ifadesini kullanıyor.