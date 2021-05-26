Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer savaşı: Menajeri İstanbul'da

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Konstantinos Fourtounis'in menajerinin İstanbul'da bulunduğu yazıldı.

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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Olympiacos'un yıldızı Konstantinos Fourtounis için devrede oldukları yazıldı. Yunanistan basınından Sportime'ın haberine göre oyuncunun menajerliğini yapan Paul Koutsoliakos, transfer görüşmeleri adına İstanbul'da...

Haberde, Fourtounis için en istekli Türk takımının Beşiktaş olduğunun da detayı verildi.

Bu sezon Olympiacos formasıyla toplam 46 maça çıkan Fourtounis; 9 gol, 13 asistlik bir performans gösterdi. 28 yaşındaki oyuncu, bugüne kadar 54 kez formasını giydiği Yunanistan Milli Takımı'nın formasıyla da 9 gol kaydetti.