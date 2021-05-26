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Adana'da torun dehşeti! Para istediği dedesine dayak atıp kör etti

ADANA'da para vermediği için torunu tarafından darbedilen yaşlı adam, sol gözünün görme yetisini tamamen kaybetti. Dayak nedeniyle kısmi felç geçirdiğini ifade eden dede Hüsnü Sabırlar, artık torunu ile aynı evde yaşamak istemediğini söyledi.

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Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesinde meydana gelen olayda T.K.’nın babası N.K. 2 yıl önce hayatını kaybetti. Bunun üzerine annesi S.Ç. evlenip Almanya’ya gitti. T.K.’ya ise Almanya’dan emekli olan dedesi Hüsnü (81) ve anneannesi Nadire Sabırlar (70) bakmaya başladı. Ancak T.K. dedesinden sürekli para istemeye başladı.

"Yeter artık bıktık..."
Bu nedenle dede ile torun arasında tartışmalar çıktı. Dün de T.K. dedesinin yanına gelip yine para istedi. Dede Hüsnü Sabırlar, “Yeter artık bıktık senin para istemenden çalış kazan” dedi. Bunun üzerine sinirlenen torun dedesinin suratına yumruk atarak onu darbetti.

Bu nedenle yaşlı adam yere yığıldı. Yumruğun etkisiyle Sabırlar’ın görme kaybı olan sol gözü tamamen görmez hale geldi. Bu arada T.K. da evden kaçtı. Sabırlar polisi arayarak şikayetçi oldu. Polisler olay yerine gelip dedenin ifadesini alıp torunu bulmak için çalışma başlattı.

Dede Sabırlar, torununun sürekli kendisinden para istediğini vermeyince de dövdüğünü son olaydan sonrada dayağın etkisiyle kör kaldığını söyledi. Yürümekte güçlük çeken kısmı felç olan Sabırlar, torunuyla bir daha aynı evde yaşamak istemiyor.

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