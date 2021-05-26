Vedat Muriç'in eşi Edibe Muriç'ten Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım

Fenerbahçe’nin santrfor listesinin ilk sırasında Vedat Muriç var. Emre Belözoğlu, Vedat ile birden fazla kez telefon görüşmesi yaptı. Vedat Muriç de İstanbula ve Fenerbahçe’ye dönmek istiyor. Ayrıca Vedat'ın eşi Edibe Muriç'ten imalı bir paylaşım geldi.

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Sezon başında Fenerbahçe'den Lazio'ya 17.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Vedat Muriç'in ismi her geçen gün sarı-lacivertli takımla anılmaya devam ediyor.

Oyuncun eşi Edibe Muriç, sosyal medya hesabından Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıracak imalı bir paylaşımda bulundu. Edibe Muriç mesajında, "Durmadan, bıkmadan, vazgeçmeden sürekli mesaj atıyorsunuz. İnşallah bir gün dileğimiz gerçek olur" ifadelerini kullandı.

Vedat-Ozan takası

Öte yandan Lazio kulübünün Ozan Tufan'ı transfer etmek istediği İtalyan kulübünün Kanarya'ya milli futbolcunun bonservisine karşılık 5 milyon Euro nakit para+Vedat Muriç’in bonservisi teklifini yapmıştı.

2 gol ve 1 asist kaydetti

Bu sezon Lazio ile 34 maça çıkan Vedat Muriç, 2 gol ve 1 asist kaydetti. Kosovalı oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılına kadar devam ediyor.