Gattuso, Napoli ayrılığı sonrası hız kesmedi: İşte yeni takımı

İtalya Serie A takımlarından Fiorentina, teknik direktörlük görevine Gennaro Gattuso'yu getirdiğini açıkladı.

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Fiorentina Kulübünden yapılan açıklamada, takımın teknik direktörlüğüne Gattuso'nun getirildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Rocco Commisso, "Gattuso'nun, Fiorentina'nın yeni teknik direktörü olduğunu açıklamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Genç teknik adam Gattuso'nun bugüne kadar elde ettiği büyük tecrübeyle bizim gelişmemize yardımcı olacağına, profesyonelliği ve insani yönünün kulüp için önemli bir kararlılık, yeterlilik ve kazanma arzusu temsil ettiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Napoli görevine son vermişti

Gattuso, son olarak Napoli takımını çalıştırmıştı. Napoli, 2020-2021 sezonu son maçında Hellas Verona ile 1-1 berabere kalarak, ligi gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılacak pozisyonda bitirememişti. Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, maç sonunda Gattuso ile yolları ayırma kararını Twitter hesabından duyurmuştu.