BIST 1.415
DOLAR 8,44
EURO 10,34
ALTIN 518,18
SON DAKİKA
Erdoğan : İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız... Haberin devamı. Erdoğan : Binali Yıldırım arkadaşımızın oğlu üzerinden hedefe alınması, asıl niyeti gösteren bir başka işarettir Haberin devamı.
HABER /  SPOR
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Gattuso, Napoli ayrılığı sonrası hız kesmedi: İşte yeni takımı

İtalya Serie A takımlarından Fiorentina, teknik direktörlük görevine Gennaro Gattuso'yu getirdiğini açıkladı.

Abone ol

Fiorentina Kulübünden yapılan açıklamada, takımın teknik direktörlüğüne Gattuso'nun getirildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Rocco Commisso, "Gattuso'nun, Fiorentina'nın yeni teknik direktörü olduğunu açıklamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Genç teknik adam Gattuso'nun bugüne kadar elde ettiği büyük tecrübeyle bizim gelişmemize yardımcı olacağına, profesyonelliği ve insani yönünün kulüp için önemli bir kararlılık, yeterlilik ve kazanma arzusu temsil ettiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Napoli görevine son vermişti
Gattuso, son olarak Napoli takımını çalıştırmıştı. Napoli, 2020-2021 sezonu son maçında Hellas Verona ile 1-1 berabere kalarak, ligi gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılacak pozisyonda bitirememişti. Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, maç sonunda Gattuso ile yolları ayırma kararını Twitter hesabından duyurmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Vergi borcu yapılandırmasında trafik cezası ve MTV ödemeyenlere büyük indirim!
Frank Kendall: Türkiye'yi F-35 projesinden çıkaracağım
Berke Özer Fenerbahçe'de kalacak mı? Dikkat çeken transfer sözleri
Adana'da torun dehşeti! Para istediği dedesine dayak atıp kör etti
Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: CoronaVac için üçüncü doz çalışmaları yapmak istiyoruz
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer savaşı: Menajeri İstanbul'da
Abdulkadir Selvi'den Sedat Peker yazısı: Erdoğan bitti demeden bitmez
Osmanlı İmparatorluğu'nun atanmış tarihçisi: Ahmed Cevdet Paşa
İstanbul’un boğaz manzaralı oteldeki görüntü pes dedirtti
Yorumlar