Ahmet Davutoğlu 6 yıl sonra kumpası hatırladı 'artık itiraf ediyorum' dedi 4 isim verdi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine yönelik iddialarını reddederek, "Artık itiraf ediyorum, Binali Yıldırım, Süleyman Soylu ve Berat Albayrak, o dönem Cumhurbaşkanı’nın koordinasyonuyla bana kumpas kurdular" dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun önceki akşam Habertürk televizyonunda Ahmet Davutoğlu ile ilgili açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.

Davutoğlu'nun 7 Haziran 2015 seçimleri öncesi HDP ile anayasa çalışması yapabilecekleri yönünde açıklamaları olduğunu belirten Soylu, Davutoğlu'nun başbakanlığı ve AK Parti genel başkanlığı döneminde MYK üyelerine "Hepinizin odasında neler konuşulduğunu dinletiyorum ve biliyorum" dediğini iddia etmişti.

Fox Haber kanalında gazeteci İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtlayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Soylu’nun sözleriyle ilgili olarak, “Süleyman Soylu biliyor ki söylediği her şey külliyen yalandır” dedi.

"HDP ile anayasa yapabiliriz" iddiası

Süleyman Soylu Habertürk ekranlarında Ahmet Davutoğlu'nu eleştirerek "Yıl 2015. Başbakan Ahmet Davutoğlu. 7 Haziran seçimleri öncesinde MKYK toplantısında bir değerlendirme yaparken ‘HDP’yle anayasa yapabiliriz’ diye bir cümle çıktı ağzından." demişti.

Soylu’yu kendisinin görevden alınması kumpas kurmakla suçlayan Davutoğlu, bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilgisi dışında mümkün olamayacağını söyledi.

Dinleme iddiasını reddetti, kendisine "kumpas kuruldu" dedi

Dinleme iddiasını reddeden Davutoğlu, "Ellerinde bir kanıt varsa göstersinler. Soylu, kendi genel başkanını görevden almak için bir kumpasın içinde olduğunu kabul etti. Buradaki mesaj AK Parti’ye, Erdoğan’a. Siyaset ile mafya arasındaki bağları koparmak için yasa getirecektim. Artık itiraf ediyorum, Binali Yıldırım, Süleyman Soylu ve Berat Albayrak, o dönem Cumhurbaşkanı’nın koordinasyonuyla bana kumpas kurdular. O kumpasın hesabını verecekler. Ve ben yalnız bırakıldım. Süleyman Soylu faili meçhul yoktur diyor. Van'da helikopterden vatandaş atıldı. Soylu, terörle mücadeleyi Kürt vatandaşlarımızın kalbini kırarak devam ettirdi."