Liverpool'un yıldızı Xherdan Shaqiri abisiyle Fenerbahçe'ye haber yolladı!

Liverpool'da forma şansı bulamayan ve İngiltere'den ayrılmak isteyen 29 yaşındaki futbolcu Xherdan Shaqiri, menajeri olan abisi Erdin Shaqiri aracığılıyla sarı-lacivertlilere önerildi.

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Geçtiğimiz transfer dönemlerinde de Fenerbahçe'nin gündeminde olan Xherdan Shaqiri, bu kez çok yakın. 2023'e kadar sözleşmesinin bulunduğu Liverpool'da forma şansı bulamayan ve İngiltere'den ayrılmak isteyen 29 yaşındaki futbolcu, menajeri olan abisi Erdin Shaqiri aracığılıyla sarı-lacivertlilere önerildi.

Takvim gazetesinin haberine göre; bu sezon Premier Lig'de 14 maçta yalnızca 561 dakika sahada kalan yıldız oyuncunun Fenerbahçe'ye imza atmaya hazır olduğu öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun menajerinin görüşmelerde yıllık 3 milyon euro istediği de kaydedildi.

Tavan maaş 2,5 milyon euro

Transferde nokta atışı yapmayı hedefleyen Fenerbahçe Yönetimi ise belirlenen tavan maaş olan 2.5 milyon euro'nun üstüne çıkmak istemiyor. Şampiyonluk ve futbolcunun performansına (gol, asist ve vb.) yönelik bonusları Erdin Shaqiri'ye önermeyi planlayan yönetim; uzlaşma sağlanması halinde Avrupa Şampiyonası öncesi işi bitirmeyi hedefliyor.

Satış listesinde

Liverpool'un 2018-19 sezonu öncesi 14.5 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Shaqiri'yi düşük bir bedelle satmaya hazır olduğu, kadrosunda düşünmediği futbolcuyu kiralamaya da sıcak baktığı belirtildi. Öte yandan İtalyan ekibi Roma'nın başına geçen José Mourinho'nun da Shaqiri'yi istediği gelen haberler arasında.

Devlerin formasını giydi

Profesyonel kariyerine İsviçre'nin Basel takımında başlayan Shaqiri, daha sonra sırasıyla Bayren Münih, İnter, Stoke City ve Liverpool formaları giydi. Basel'den Münih'i 12 milyon euro bonservisle transer olan yıldız futbolcu, Alman ekibinden İnter'e 15 milyon euro, Stoke Ctiy'ye 17 milyon euro, Liverpool'a da 14.5 milyon euro bedelle imza attı.

İsviçre'nin vazgeçilmezi

Kosova asıllı olan İsviçreli futbolcu, milli takımının da en iyileri arasında yer alıyor. İsviçre ile Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım'a rakip olacak Shaqiri, ülkesinin vazgeçilmezleri arasında bulunuyor.

89 kez İsviçre forması giyen 29 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 23 gol, 24 asistlik performans sergiledi.