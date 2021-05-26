BIST 1.415
DOLAR 8,44
EURO 10,34
ALTIN 518,18
SON DAKİKA
Erdoğan : Bir dönem kerameti kendinden menkul, cafcaflı lakaplarla anılan sözde babaların... Haberin devamı. Erdoğan : İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız... Haberin devamı. Erdoğan : Binali Yıldırım arkadaşımızın oğlu üzerinden hedefe alınması, asıl niyeti gösteren bir başka işarettir Haberin devamı.
HABER /  SPOR
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

NBA'de son şampiyon Lakers, Suns'ı yenerek seriyi 1-1'e getirdi

Anadolu Ajansı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Los Angeles Lakers, Phoenix Suns'ı 109-102 mağlup ederek ilk tur serisinde durumu 1-1'e getirdi.

Abone ol

NBA play-off'larına 3 maçla devam edildi. Batı Konferansı'ndaki eşleşmede son şampiyon Lakers, deplasmanda Suns'ı yenerek seride beraberliği yakalarken, Anthony Davis 34 sayı, 10 ribaunt ile "double-double" yaparak takımının galibiyetine önemli katkıda bulundu.

Konuk ekipte Dennis Schröder 24, LeBron James 23 sayıyla maçı tamamladı.

Suns'ta Devin Booker'ın 31 sayısı takımının mağlubiyetini önlemeye yetmedi.

Mavericks, Clippers'ı yenerek seriyi 2-0'a getirdi
Batı Konferansı ilk tur eşlemesinde Dallas Mavericks, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 127-121 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi.

Mavericks'te Luka Doncic 39, Tim Hardaway Jr. 28 sayı üretti.

Clippers'ta Kawhi Leonard 41 sayıyla oynadı.

Sonuçlar
Brooklyn Nets-Boston Celtics: 130-108 (2-0)

Phoenix Suns-Los Angeles Lakers: 102-109 (1-1)

Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks: 121-127 (0-2)

ÖNCEKİ HABERLER
Anadolu Efes, Avrupa'da yarım kalan hikayeyi tamamlamak istiyor
Liverpool'un yıldızı Xherdan Shaqiri abisiyle Fenerbahçe'ye haber yolladı!
Gattuso, Napoli ayrılığı sonrası hız kesmedi: İşte yeni takımı
Ahmet Davutoğlu 6 yıl sonra kumpası hatırladı 'artık itiraf ediyorum' dedi 4 isim verdi
Frank Kendall: Türkiye'yi F-35 projesinden çıkaracağım
Galatasaray'da Falcao ve Feghouli'nin bileti kesildi!
Berke Özer Fenerbahçe'de kalacak mı? Dikkat çeken transfer sözleri
Adana'da torun dehşeti! Para istediği dedesine dayak atıp kör etti
Vedat Muriç'in eşi Edibe Muriç'ten Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım
Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı
Yorumlar