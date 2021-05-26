Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti grubunda izlettiği video gündem oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Türkiye'ye son dönemde yapılan saldırılarla ilgili konulara yanıt veren Başkan Erdoğan, suç çeteleri ve mafyalarla yapılan mücadeleye ilişkin rakamlar verdi. Erdoğan ayrıca grup toplantısında izlettiği video ile operasyonu deşifre etti.

Başkan Erdoğan, son dönemde Türkiye'yi hedef alan operasyonların perde arkasında yaşananları AK Parti Grup Toplantısı'nda izlettiği video ile deşifre etti.

19 yıldır suç çeteleri ve mafya ile amansız bir mücadele verildiğini belirten Başkan Erdoğan, suç örgütlerinin en önemli gelir kaynaklarından olan kaçakçılıkla ilgili son yıllarda düzenlenen operasyonlarda rekorlar kırıldığının altını çizdi.