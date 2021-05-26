Cumhurbaşkanı Erdoğan Süleyman Soylu açıklaması: Yanındayız

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimin terör örgütleriyle, suç çeteleriyle, yeminli Türkiye düşmanlarıyla yürüdüğünü milletimiz görüyor. Bu sinsi operasyonları da akamete uğratacağız. Sözde babaların racon kestiği Türkiye geride kaldı. İçişleri Bakanımızın yanındayız." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Erdoğan, ''Kimin suç çeteleriyle birlikte yürüdüğünü milletimiz görüyor. Suç örgütlerini, 19 yıl boyunca, ellerindeki tüm imkanları alarak birer birer çökerttik. Bir dönem ülkenin dört bir yanında türemiş, kerameti kendinden menkul, cafcaflı lakaplarla anılan sözde babaların racon kestiği Türkiye’yi, hukuktan başka yöntemlerin geçerli olmadığı bir seviyeye getirdik. Son 3,5 yılda 530 binin üzerinde operasyon yapılarak 750 bine yakın uyuşturucu suçu şüphelisi gözaltına alındı, bunlardan 85 bini tutuklandı.'' dedi.

''İçişleri Bakanımızın yanındayız''

Süleyman Soylu'ya destek veren Erdoğan, ''İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yu hedef alan saldırıların gerisinde, ülkemizde sağlanan bu huzur ve güven ikliminden duyulan bir rahatsızlık olduğunu biliyoruz. Hedef bakanımız değil, güçlü Türkiye. Terör örgütleri gibi, suç örgütleriyle mücadelesinde de İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız. Binali Yıldırım arkadaşımızın da oğlu üzerinden hedefe alınması, asıl niyeti gösteren bir başka işarettir. Suç çetelerinin mensuplarını, dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar takip ediyoruz. Tıpkı FETÖ’cüler gibi, tıpkı PKK'lılar gibi, bu suçluları da ülkemize getirip yargıya teslim edene kadar peşlerini bırakmayacağız.'' şeklinde konuştu.

''Bay Kemal, Bayan Meral size buradan ekmek çıkmaz''

CHP ve İYİ Parti'ye yüklenen Erdoğan, ''Şimdiye kadar nasıl şahsımız, partimiz ve çalışma arkadaşlarımız üzerinden ülkemize yönelik hiçbir saldırıya eyvallah etmediysek bu tezgahı da Allah'ın izniyle bozacağız, hiç endişeniz olmasın. Buradan sesleniyorum; Bay Kemal, Bayan Meral size buradan ekmek çıkmaz, boşuna uğraşmayın.'' dedi.