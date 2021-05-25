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Kabak çorbası nasıl yapılır tam bir besin deposu!

Bu akşam mis gibi bir kabak çorbası yapmaya ne dersiniz? İşte sizler için tarifi.

Potasyum, kalsiyum, fosfor, demir ve lif kaynağı olan kabakta bulunan besin değerlerinden tam olarak faydalanmak için buharda pişirmek ya da salatalarda yer vermek gerekiyor. Biz sizler için bugün besin deposu kabak çorbasının tarifini vereceğiz. Şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler;

4 adet kabak, 1 adet soğan, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı un, 2 su bardağı süt, 1.5 litre sıcak su, 1 tutam dere otu, Yeterince tuz.

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