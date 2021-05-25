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Oğlak 24-30 Mayıs haftalık burç yorumu kariyer konuları ön planda!

24-30 Mayıs haftası Oğlak burcunu neler bekliyor? Bu hafta Oğlak burcunu bekleyenleri Astrolog Uygur Gür sizler için yorumladı.

Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor diye merak edenler için 24-30 Mayıs haftalık Oğlak burcu yorumunun detayları İnternethaber.com'da. Astrolog Uygur Gür 24-30 Mayıs haftası Oğlak burcu yorumlarını bu haftanın önemli Astrolojik olayları ışığında anlattı. İşte 24-30 Mayıs Oğlak burcu haftalık yorumlarının detayları...

Bu haftaya başlarken Ay Akrep burcunda demek ki yoğun kariyer gündemleri sizleri bekliyor. Çarşamba itibari ile Ay Yay burcuna geçiş yapacak ve 26 Mayıs'ta da bir Dolunay gerçekleşecek buda demek oluyor ki hayatınızda duygusal bitişler yaşayabilirsiniz. Cuma ve hafta sonu Ay Oğlak burcunda yani daha sosyalsiniz, duygularınızı anlatabiliyorsunuz.

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