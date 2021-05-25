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Terazi burcu haftalık yorumu 24-30 Mayıs aile konuları ön planda!

Bu hafta Terazi burcunu neler bekliyor? İşte sizler için 24-30 Mayıs haftası Terazi burcu yorumu.

Terazi burçları için 24-30 Mayıs haftası parasal açıdan hızlı bir hafta olacak. Terazi bu hafta Çarşamba günü bir Dolunay gerçekleşecek bu Dolunay sizi zorlayabilir. 24-30 Mayıs Terazi haftalık burç yorumlarının detaylarını Uygur Gür siz İnternethaber.com okurları için anlattı. İşte 24-30 Mayıs haftası Terazi burç yorumları:

Pazartesiden çarşambaya kadar Ay Akrep burcunda olacak demek ki gündeminiz para. Çarşamba itibari ile Ay Yay burcuna giriş yapacak ve 26 Mayıs'ta da bir Dolunay gerçekleşecek buda sizler için duygusal bitişler getirebilir. Cuma ve hafta sonu Ay Oğlak burcunda buda demek oluyor ki gündeminiz aile konuları.

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