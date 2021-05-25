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Bakan Soylu'nun yayını sonrası vatandaşlar destek için Habertürk binasının önünde toplandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun canlı yayını sonrası Habertürk önünde toplanan bir grup, "Bu kadar soysuza bir soylu yeter" sloganı attı. Bakan Soylu da kendisine destek verenlere selam verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Habertürk'te konuk olduğu programın ardından kanal binasının önünde bir grup vatandaş toplandı.

Yayında suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına yanıt veren Bakan Soylu'ya çıkışta bir grup vatandaş destek verdi.

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